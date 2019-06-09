Mükemmel olur!
Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Younes Belhanda için Real Betis'ten teklif geldiği iddia edildi.
Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Younes Belhanda için Real Betis'ten teklif geldiği iddia edildi. İspanya basınında yer alan iddialara göre, Betis'in hocası Setien, Faslı yıldızı takımında görmek istiyor. Setien, kendilerinin de Fas'la aynı sistemde oynadıklarını belirterek, Belhanda için "Alınması mükemmel olur" raporu verdi. Betis'in, Belhanda için kısa süre içinde Galatasaray ile kontak kurması bekleniyor.
SALİH MESAJ YOLLADI
Emre Akbaba'nın sakatlanmasından sonra rotasyon için 10 numara arayan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi... Empoli ile sözleşmesini sonlandıran Salih Uçan, sarı- kırmızılı formayı giyebileceğini söyledi. Daha önce Beşiktaş'la anılan, Salih'e Galatasaray'ın rotasyon oyuncusu olarak teklif yapabileceği iddia edildi.
- 9.6.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Mükemmel olur! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.