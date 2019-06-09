Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Younes Belhanda için Real Betis'ten teklif geldiği iddia edildi. İspanya basınında yer alan iddialara göre, Betis'in hocası Setien, Faslı yıldızı takımında görmek istiyor. Setien, kendilerinin de Fas'la aynı sistemde oynadıklarını belirterek, Belhanda için "Alınması mükemmel olur" raporu verdi. Betis'in, Belhanda için kısa süre içinde Galatasaray ile kontak kurması bekleniyor.

SALİH MESAJ YOLLADI

Emre Akbaba'nın sakatlanmasından sonra rotasyon için 10 numara arayan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi... Empoli ile sözleşmesini sonlandıran Salih Uçan, sarı- kırmızılı formayı giyebileceğini söyledi. Daha önce Beşiktaş'la anılan, Salih'e Galatasaray'ın rotasyon oyuncusu olarak teklif yapabileceği iddia edildi.