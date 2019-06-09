Mükemmel olur! – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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Mükemmel olur!

Mükemmel olur!

takımlarıyla anılan Younes için 'ten teklif geldiği iddia edildi.

takımlarıyla anılan Younes için 'ten teklif geldiği iddia edildi. basınında yer alan iddialara göre, Betis'in hocası Setien, Faslı yıldızı takımında görmek istiyor. Setien, kendilerinin de Fas'la aynı sistemde oynadıklarını belirterek, Belhanda için "Alınması mükemmel olur" raporu verdi. Betis'in, Belhanda için kısa süre içinde ile kontak kurması bekleniyor.

SALİH MESAJ YOLLADI
Emre Akbaba'nın sakatlanmasından sonra rotasyon için 10 numara arayan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi... Empoli ile sözleşmesini sonlandıran , sarı- kırmızılı formayı giyebileceğini söyledi. Daha önce 'la anılan, Salih'e Galatasaray'ın rotasyon oyuncusu olarak teklif yapabileceği iddia edildi.

  1. 9.6.2019
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