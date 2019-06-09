Galatasaray'dan Sneijder paylaşımı!
09 Haziran 2019, Pazar
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'dan paylaşımı!

Galatasaray'dan Sneijder paylaşımı!

, eski futbolcusu Wesley 'in unutmadı ve, "İyi ki doğdun " mesajını paylaştı.

, futbolcu Wesley 'in unuttu. Kulübün sosyal medya hesabından Sneijder'in fotoğrafı ile yapılan paylaşımda, 'İyi ki doğdun ' notunu ekledi. 35 yaşına giren Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da 2013 ile 2017 yılları arasında forma giydi ve çıktığı 175 müsabakada 46 kez rakip fileleri havalandırırken, 44 de asist yaptı.



Sneijder, sarı-kırmızılı forma ile 2 , 3 ve 3 kazanma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcunun kariyerinde Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor.

  1. 09.06.2019
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