Galatasaray'dan Sneijder paylaşımı!
Galatasaray, eski futbolcusu Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı ve, "İyi ki doğdun Wesley Sniper" mesajını paylaştı.
Galatasaray, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in doğum gününü unuttu. Kulübün sosyal medya hesabından Sneijder'in fotoğrafı ile yapılan paylaşımda, 'İyi ki doğdun Wesley Sniper' notunu ekledi. 35 yaşına giren Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da 2013 ile 2017 yılları arasında forma giydi ve çıktığı 175 müsabakada 46 kez rakip fileleri havalandırırken, 44 de asist yaptı.
Sneijder, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcunun kariyerinde Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor.
- 09.06.2019
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Galatasaray'dan Sneijder paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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