Marsilya Diagne'yi transfer listesine aldı!

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin geleceği tartışma konusu olurken, Senegalli golcüyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından A Bola'nın 90min adlı siteye dayandırdığı habere göre Mario Balotelli'nin takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından ofansif bölgesini güçlendirmek isteyen Olympique Marsilya'da adaylar arasında Galatasaraylı Diagne de yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda isteneni veremeyen yıldız futbolcunun yeni sezonda kadroda olması beklenmiyor.

Galatasaray, bonservisine 10 milyon euro ödediği Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne'den hatırı sayılır bir para kazanmak istiyor.