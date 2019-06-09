Diagne için Marsilya sürprizi
09 Haziran 2019, Pazar
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Marsilya Diagne'yi transfer listesine aldı!

Marsilya Diagne'yi transfer listesine aldı!

'a devre arasında 'dan transfer olan ancak sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında bir performans sergileyen 'yi, Fransız ekibi 'nın transfer listesine aldığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'da 'nin geleceği tartışma konusu olurken, Senegalli golcüyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından A Bola'nın 90min adlı siteye dayandırdığı habere göre 'nin takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından ofansif bölgesini güçlendirmek isteyen 'da adaylar arasında Galatasaraylı Diagne de yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda isteneni veremeyen yıldız futbolcunun yeni sezonda kadroda olması beklenmiyor.

Galatasaray, bonservisine 10 milyon euro ödediği Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne'den hatırı sayılır bir para kazanmak istiyor.

  1. 09.06.2019
  2. Güncelleme: 09.06.2019 16:52
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