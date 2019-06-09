Marsilya Diagne'yi transfer listesine aldı!
Galatasaray'a devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olan ancak sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında bir performans sergileyen Mbaye Diagne'yi, Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın transfer listesine aldığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin geleceği tartışma konusu olurken, Senegalli golcüyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Portekiz basınından A Bola'nın 90min adlı siteye dayandırdığı habere göre Mario Balotelli'nin takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından ofansif bölgesini güçlendirmek isteyen Olympique Marsilya'da adaylar arasında Galatasaraylı Diagne de yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda isteneni veremeyen yıldız futbolcunun yeni sezonda kadroda olması beklenmiyor.
Galatasaray, bonservisine 10 milyon euro ödediği Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne'den hatırı sayılır bir para kazanmak istiyor.
- 09.06.2019
- Güncelleme: 09.06.2019 16:52
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Marsilya Diagne'yi transfer listesine aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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