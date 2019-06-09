Babel’den Aslan paylaşımı

Artık Galatasaray'a imza atması beklenilen Ryan Babel, taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı. Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından 'aslan' fotoğrafı paylaştı. Kısa bir süre içinde 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenilen Ryan Babel, yıllık 2.2 milyon Euro alacak. Ayrıca oyuncuya imza parası olarak da 1.7 milyon euro ödenecek. Beşiktaş'ın Fulham'a kiraladığı Hollandalı futbolcu, İngiltere'de çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi. Fatih Terim, Kostas Mitroglou'nun ayrılmayı kabul etmesi durumunda Ryan Babel'i forvet hattında kullanmayı planlıyor.