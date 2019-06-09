Babel’den Aslan paylaşımı – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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Babel’den Aslan paylaşımı

Babel’den Aslan paylaşımı

'a imza atması beklenilen , taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı.

'a imza atması beklenilen , taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı. Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından 'aslan' fotoğrafı paylaştı. Kısa bir süre içinde 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenilen Ryan Babel, yıllık 2.2 milyon Euro alacak. Ayrıca oyuncuya imza parası olarak da 1.7 milyon euro ödenecek. 'ın Fulham'a kiraladığı Hollandalı futbolcu, 'de çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi. , Kostas Mitroglou'nun ayrılmayı kabul etmesi durumunda Ryan Babel'i forvet hattında kullanmayı planlıyor.

  1. 9.6.2019
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