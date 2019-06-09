Augustin'den iyi haber
Bruma için nabız yoklayan idari menajer Şükrü Hanedar sürpriz bir hamle daha yaptı.
Bruma için nabız yoklayan idari menajer Şükrü Hanedar sürpriz bir hamle daha yaptı. Leipzig'in 2017-18 sezonu başında PSG'den 16 milyon euro'ya aldığı 21 yaşındaki Augustin'i kiralayabileceklerini iletti. Almanlar, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklifi yönetim kurulunda masaya yatırma sözü verdiler.
İNDİRİM YAPARSA GELECEK
Galatasaray, Jimmy Durmaz ile anlaşabilmek için taleplerinde indirime gitmesini bekliyor. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu ile yönetim masaya oturdu. Galatasaray, oyuncuya yıllık 600 bin euro önerdi. Yerli statüsündeki Durmaz'ın, yıllık 1 milyon euro ve imza parası talep ettiği belirtildi.
DOĞUKAN İÇİN GİRİŞİM YOK
Doğukan Sinik sarıkırmızılı kulübün scout ekibi tarafından takip edilse de bu oyuncu için Galatasaray'ın herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Genç futbolcunun şu an için Galatasaray'ın gündeminde yer almadığı belirtilirken Fatih Terim'in planının farklı olduğu bildirildi.
ÖNCELİK ALTYAPIDA
Doğukan'ı düşünmeyen Terim'in altyapıdaki yetenekli gençlere şans vermek istediği ifade edildi. Tecrübeli hoca, 3 Temmuz'da başlaması planlanan kampa genç oyuncuları da götürecek.
- 9.6.2019
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Yorum
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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