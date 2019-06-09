Aklı Galatasaray’da! – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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Aklı ’da!

Aklı Galatasaray’da!

ile kiralık anlaşması devam eden yeniden ile anılmaya başladı.

ile kiralık anlaşması devam eden yeniden ile anılmaya başladı. Bir iddia da İspanyol basınından geldi. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre yıldız oyuncu, kariyerini Galatasaray'da noktalamak istiyor. Başarılı futbolcunun maliyetini amorti etmenin imkansız olduğunu kabul eden 'nın harcadığı paranın bir kısmını geri kazanmak istediği ve Galatasaray'dan teklif beklendiği de yorum haberde dile getirildi

KAPILAR KAPALI
Barca'ya şu ana kadar herhangi bir teklif gelmediği belirtiliyor. Arda ise kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor ama Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılıların böyle bir planı bulunmuyor.

  1. 9.6.2019
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