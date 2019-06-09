Aklı Galatasaray’da!
Başakşehir ile kiralık anlaşması devam eden Arda Turan yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı.
Başakşehir ile kiralık anlaşması devam eden Arda Turan yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı. Bir iddia da İspanyol basınından geldi. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre yıldız oyuncu, kariyerini Galatasaray'da noktalamak istiyor. Başarılı futbolcunun maliyetini amorti etmenin imkansız olduğunu kabul eden Barcelona'nın harcadığı paranın bir kısmını geri kazanmak istediği ve Galatasaray'dan teklif beklendiği de yorum haberde dile getirildi
KAPILAR KAPALI
Barca'ya şu ana kadar herhangi bir teklif gelmediği belirtiliyor. Arda ise kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor ama Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılıların böyle bir planı bulunmuyor.
- 9.6.2019
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