Sıra Devler Ligi'nde
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Sıra Devler Ligi'nde

Sıra Devler Ligi'nde

'ın 'de 22.şampiyonluğunun mimarlarından olan Cezayirli futbolcu Sofian Feghouli, gelecek sezon için hedefini belirledi.

Cezayir ile 'nda boy gösterecek olan Sofiane Feghouli samimi açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu "'de şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. 'de seri şampiyonluk almak kolay değil. Biz bunu başardık. Şimdi daha yüksek hedeflere ulaşmak istiyoruz. Yapılacak transferlerle daha da güçleneceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer gruplardan çıkacağımızı düşünüyorum. Daha başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi. Feghouli, sezon başında yönetimin kendisini göndermek istediğini tekrarlarken savaşıp formasını aldığını ve bir daha da geri vermediğini kaydetti. Yıldız isim son olarak " ile 3 yıl daha kontratım var. Kulüp göndermediği süreceTürkiye'de kalacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 8.6.2019
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