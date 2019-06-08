Galatasaray Brahimi için kesenin ağzını açtı

Galatasaray, Porto ile yollarını ayıran Cezayirli yıldıza yıllık 3,5 milyon euro'dan 4 senelik sözleşme önerdi. 29 yaşındaki Brahimi 4 milyon euro imza parası da talep etti. Pazarlık sürerken, Feghouli de vatandaşını ikna etmek için devreye girdi.