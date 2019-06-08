Galatasaray Brahimi için kesenin ağzını açtı
08 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Brahimi için kesenin ağzını açtı

için kesenin ağzını açtı

Galatasaray Brahimi için kesenin ağzını açtı

, Porto ile yollarını ayıran Cezayirli yıldıza yıllık 3,5 milyon euro'dan 4 senelik sözleşme önerdi. 29 yaşındaki 4 milyon euro imza parası da talep etti. sürerken, de vatandaşını ikna etmek için devreye girdi.

, Porto ile yollarını ayıran Cezayirli yıldıza yıllık 3,5 milyon euro'dan 4 senelik sözleşme önerdi. 29 yaşındaki 4 milyon euro imza parası da talep etti. sürerken, de vatandaşını ikna etmek için devreye girdi.

  1. 8.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Brahimi için kesenin ağzını açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN