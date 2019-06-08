‘Diagne burada mutlu’
08 Haziran 2019, Cumartesi
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‘Diagne burada mutlu’

‘Diagne burada mutlu’

'i şampiyon olarak tamamlayan , yeni transferlerine kaynak oluşturmak için Mbaye Diagne’yi satmayı planlıyordu.Diagne cephesinden ilk açıklama geldi.

Golcü ismin menajeri Simone Laurelli "Diagne, 'a daha yeni geldi. 4 yıl sözleşmesi var. Galatasaray'da oynadığı için çok mutlu. Kulübün de onunla bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.

  1. 8.6.2019
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