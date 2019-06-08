‘Diagne burada mutlu’
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni transferlerine kaynak oluşturmak için Mbaye Diagne’yi satmayı planlıyordu.Diagne cephesinden ilk açıklama geldi.
Golcü ismin menajeri Simone Laurelli "Diagne, Galatasaray'a daha yeni geldi. 4 yıl sözleşmesi var. Galatasaray'da oynadığı için çok mutlu. Kulübün de onunla bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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