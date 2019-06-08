Banega'dan Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray’ın ‘çilek transfer’ olarak baktığı Ever Banega transferinde olumsuz bir gelişme yaşandı.Önceki gün Boca Juniors'ın 4 milyon euro'luk teklifini az bulan Sevilla'da sportif direktör Monchi'den yeni bir açıklama geldi.
Monchi "Banega bizim oyuncumuz. Sevilla'da mutlu. Kısa zamanda onun için bir ayrılık görmüyorum'' dedi.
BENNACER ISRARI
Cimbom, orta saha için eski göz ağrısı İsmael Bennacer'i bir kez daha gündemine taşıdı. Küme düşen Empoli'den ayrılmak isteyen Cezayirli futbolcu için İtalyan ekibine resmi teklif iletilecek. 21 yaşındaki futbolcu vatandaşı Sofiane Feghouli'nin formasını giydiği Aslan'a sıcak bakıyor.
KAPTAN ILE YOLA DEVAM
Sarı-kırmızılı kulüpte Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik ve Selçuk İnan'ın sözleşmeleri sona erdi. Teknik direktör Fatih Terim, Eren'i devre arasında takımın dışına almıştı. Sinan ve Muğdat da gözden düştü. Galatasaray sadece kaptan Selçuk İnan ile yola devam edecek. Tecrübeli isme yeni sözleşme önerilecek.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Banega'dan Galatasaray'a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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