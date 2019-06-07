Yönetici bulamadı
Yasin Öztekin'in Galatasaray'ı 50 bin euro için dava ettiği ifade edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'daki alacağının 700 bin Euro olduğu öğrenildi.
Yasin Öztekin'in Galatasaray'ı 50 bin euro için dava ettiği ifade edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'daki alacağının 700 bin Euro olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, Galatasaraylı yetkililere ulaşmaya çalıştığı ancak dönüş olmayınca hukuki yollara başvurduğu kaydedildi.
ÇOK ÜZGÜN
Galatasaray'da oynadığı dönemde en az kazanan (1 milyon 150 bin Euro) isimlerden birisi olan Yasin'in alacağıyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpte muhatap bulamamanın üzüntüsünü yaşadığı ifade edildi.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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