Yılın çaylağı Ozan – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Yılın çaylağı Ozan

Yılın çaylağı Ozan

Ara transferde 'a giden , 'yılın çaylağı' seçildi. , , , gibi isimleri sollayan 19 yaşındaki futbolcunun performansı taçlandı.

Ara transferde 'a giden , 'yılın çaylağı' seçildi. , , , gibi isimleri sollayan 19 yaşındaki futbolcunun performansı taçlandı. 'nın resmi sitesinde performansı övülürken istatistiklerine de yer verildi. Stuttgart'ta 3 defa ağları sarsan, yüzde 60.7 ikili mücadele kazanan genç stoper, Twitter'dan "Bundesliga'ya geldikten 4.5 ay sonra bu önemli ödülü almak doğru yolda olduğuma olan inancımı arttırıyor" dedi.
  1. 7.6.2019
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