Twitter’ı salladı – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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’ı salladı

Twitter’ı salladı

, sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaştı. Mesajında sarı-kırmızılı takımın ligde elde ettiği 22. şampiyonluğa vurgu yapan Terim, "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray. Tekrar iyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.

, 'dan güldüğü bir videoyu paylaşarak "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon ... Tekrar iyi bayramlar" yazdı. Tecrübeli hocanın, bu paylaşımı 88 bin beğeni, 26 bin de retweet aldı.

  1. 7.6.2019
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