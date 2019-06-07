Mitroglou sıkıntısı – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Mitroglou sıkıntısı

Mitroglou sıkıntısı

gelecek sezon 2.7 milyon euro ödeyeceği 'nun kiralık anlaşmasını bozarak bu rakamı ödemek istemiyor. Ancak , Yunan oyuncuyu geri almayı düşünmüyor.

gelecek sezon 2.7 milyon euro ödeyeceği 'nun kiralık anlaşmasını bozarak bu rakamı ödemek istemiyor. Ancak , Yunan oyuncuyu geri almayı düşünmüyor. ise eski kaptanını geri istese de 1.5 milyon euro'dan yukarı çıkmıyor. Flaş bir golcü almayı planlayan Galatasaray'ın orta yol aradığı belirtiliyor.
  1. 7.6.2019
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