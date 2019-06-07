Leipzig’in kapısını çalacak – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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’in kapısını çalacak

Leipzig’in kapısını çalacak

Şükrü Hanedar, Bruma teklifini resmiyete dökecek. turuna çıkan 'ın 'a dönmeden önce 'ya geçerek Bruma için 'le bir görüşme yapacağı öğrenildi.

turuna çıkan 'ın 'a dönmeden önce 'ya geçerek Bruma için 'le bir görüşme yapacağı öğrenildi. Daha önce Leipzig'e yapılan, "Bruma'nın 500 bin euro'luk bonusunu ödemeyin. 1 yıllığına kiralayın" teklifinin resmiyete döküleceği bildirildi. 'ın Onyekuru'nun durumuna göre fiyatta artışa gidebileceği de konuşuluyor.
  1. 7.6.2019
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