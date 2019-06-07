Hakan’ın Galatasaray planı – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Hakan’ın planı

Hakan’ın Galatasaray planı

Maldini ile için bir görüşme yapan ve söz alan Terim beklemeye geçti. Milan'da kalmak istediğini açıklayan Hakan'ın ise gönderilmek istemesi durumunda ilk hedefinin ve olduğu ifade edildi.

Maldini ile için bir görüşme yapan ve söz alan Terim beklemeye geçti. Milan'da kalmak istediğini açıklayan Hakan'ın ise gönderilmek istemesi durumunda ilk hedefinin ve olduğu ifade edildi. Bu ülkelerden gelecek teklifleri inceleyeceği ve alt sıra bir takıma gitmektense 'ı tercih edeceği öğrenildi.
  1. 7.6.2019
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