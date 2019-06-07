Hakan’ın Galatasaray planı
Maldini ile Hakan Çalhanoğlu için bir görüşme yapan ve söz alan Terim beklemeye geçti. Milan'da kalmak istediğini açıklayan Hakan'ın ise gönderilmek istemesi durumunda ilk hedefinin Premier Lig ve La Liga olduğu ifade edildi.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
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Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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