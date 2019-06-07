Fenerbahçe'den Gomis bombası! – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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'den bombası!

Fenerbahçe'den Gomis bombası!

Santrfor sorununa kesin çözüm arayan , 'ın eski golcüsü Bafetimbi 'in peşine düştü.

Santrfor sorununa kesin çözüm arayan , 'ın eski golcüsü Bafetimbi 'in peşine düştü. Sportif direktör Damien Comolli, yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile ilk görüşmeyi yaptı. 'de mutsuz olan Gomis teklife sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı arttı. Sarı-lacivertli yönetim, Al Hilal'de yıllık 7 milyon euro kazanan 33 yaşındaki golcünün maliyetini sponsorlarla karşılamayı planlıyor. Çok sevdiği 'daki evini boşaltmayan Gomis her fırsatta soluğu 'de alıyor. Fransız yıldız, Al Hilal'de 30 lig maçında 21 gol attı.

  1. 7.6.2019
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