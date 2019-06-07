Fenerbahçe'den Gomis bombası!

Santrfor sorununa kesin çözüm arayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in peşine düştü. Sportif direktör Damien Comolli, yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile ilk görüşmeyi yaptı. Al Hilal'de mutsuz olan Gomis teklife sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı arttı. Sarı-lacivertli yönetim, Al Hilal'de yıllık 7 milyon euro kazanan 33 yaşındaki golcünün maliyetini sponsorlarla karşılamayı planlıyor. Çok sevdiği İstanbul'daki evini boşaltmayan Gomis her fırsatta soluğu Türkiye'de alıyor. Fransız yıldız, Al Hilal'de 30 lig maçında 21 gol attı.