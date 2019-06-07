Fenerbahçe'den Gomis bombası!
Santrfor sorununa kesin çözüm arayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in peşine düştü.
Santrfor sorununa kesin çözüm arayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in peşine düştü. Sportif direktör Damien Comolli, yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile ilk görüşmeyi yaptı. Al Hilal'de mutsuz olan Gomis teklife sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı arttı. Sarı-lacivertli yönetim, Al Hilal'de yıllık 7 milyon euro kazanan 33 yaşındaki golcünün maliyetini sponsorlarla karşılamayı planlıyor. Çok sevdiği İstanbul'daki evini boşaltmayan Gomis her fırsatta soluğu Türkiye'de alıyor. Fransız yıldız, Al Hilal'de 30 lig maçında 21 gol attı.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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