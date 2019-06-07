Deniz askıya alındı – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Deniz askıya alındı

Deniz askıya alındı

Yerli adaylar arasında 'ün de adı yazıyordu. Ancak Başkanı , "10 milyon euro istiyoruz. gelince var, yerliye gelince çok para diyorlar" deyince devreden çıktı.

Yerli adaylar arasında 'ün de adı yazıyordu. Ancak Başkanı , "10 milyon euro istiyoruz. gelince var, yerliye gelince çok para diyorlar" deyince Cimbom devreden çıktı.
  1. 7.6.2019
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