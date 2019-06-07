Belhanda Rodrigues takası reddedildi – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Rodrigues takası reddedildi

Belhanda Rodrigues takası reddedildi

Al İttihad’ın sürpriz önerisi kabul görmedi. Younes ? için yeniden harekete geçen Al İttihad takımından 'a sürpriz bir teklif geldi.

Younes ? için yeniden harekete geçen Al İttihad takımından 'a sürpriz bir teklif geldi. Suudlar, Belhanda'yı almak için devre arasında 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettikleri Garry Rodrigues'i takasta teklif etti. İttihad'ın, Belhanda için Rodrigues artı 8 milyon euro önerdiği ifade edildi. Galatasaray'ın ise takas teklifine sıcak bakmadığı, Belhanda için 15 milyon euro istediği bildirildi.
  1. 7.6.2019
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