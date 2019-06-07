Aslan da peşinde – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Aslan da peşinde

Aslan da peşinde

Schick’e teklif götüren 5. takım oldu. 'yi satmaya, Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Galatasaray'ın ilk hedefi ...

'yi satmaya, Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 'ın ilk hedefi ... 'dan gelen bir haber ise kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Everton, Hoffenheim ve Leipzig'ten sonra Milan'la beraber Patrik Schick için Roma'ya teklif götüren 5. takım olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın teklifi, süresi ve şekli hakkında bilgi verilmedi.
  1. 7.6.2019
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