3 oyuncu 3 gerçek – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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3 oyuncu 3 gerçek

3 oyuncu 3 gerçek

Ünlü menajer D’Avila temsil ettiği 'ın 3 yıldızının son durumlarını açıkladı. Henry Onyekuru’da hayli umutlu, Younes belirsiz, Badou Ndiaye ise yolcu.

'ın önemli parçalarından Ndiaye, Onyekuru ve 'nın gelecek sezon takımda yer alıp almayacakları merak konusuydu. 3 oyuncunun menajerliğini yapan William D'Avila, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

İşte D'Avila'nın tek tek o sözleri:

BELHANDA: Galatasaray için önemli bir futbolcu. Belki ondan önce 1 veya 2 oyuncu satılabilir. 'in oyun sisteminde önemli bir yere sahip. Hocasıyla arası çok iyi... 'dan bazı kulüpler Belhanda ile ilgileniyor ancak şu ana kadar bana gelmiş resmi bir teklif bulunmuyor.

ONYEKURU: Teklifler var ancak nasıl bir yol buluruz da Henry, Galatasaray'da yoluna devam eder bunun yollarını arıyoruz. Kendisine sorsanız kesin olarak Galatasaray'da kalmak istiyor.

NDIAYE: Kiralık olarak gelmişti ve sözleşmesi sona erdi. Galatasaray'da devam edeceğini sanmıyorum.

  1. 7.6.2019
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