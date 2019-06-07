3 oyuncu 3 gerçek
Ünlü menajer D’Avila temsil ettiği Galatasaray'ın 3 yıldızının son durumlarını açıkladı. Henry Onyekuru’da hayli umutlu, Younes Belhanda belirsiz, Badou Ndiaye ise yolcu.
Galatasaray'ın önemli parçalarından Ndiaye, Onyekuru ve Belhanda'nın gelecek sezon takımda yer alıp almayacakları merak konusuydu. 3 oyuncunun menajerliğini yapan William D'Avila, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
İşte D'Avila'nın tek tek o sözleri:
BELHANDA: Galatasaray için önemli bir futbolcu. Belki ondan önce 1 veya 2 oyuncu satılabilir. Fatih Terim'in oyun sisteminde önemli bir yere sahip. Hocasıyla arası çok iyi... İspanya'dan bazı kulüpler Belhanda ile ilgileniyor ancak şu ana kadar bana gelmiş resmi bir teklif bulunmuyor.
ONYEKURU: Teklifler var ancak nasıl bir yol buluruz da Henry, Galatasaray'da yoluna devam eder bunun yollarını arıyoruz. Kendisine sorsanız kesin olarak Galatasaray'da kalmak istiyor.
NDIAYE: Kiralık olarak gelmişti ve sözleşmesi sona erdi. Galatasaray'da devam edeceğini sanmıyorum.
- 7.6.2019
-
Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
-
Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
-
Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
3 oyuncu 3 gerçek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.