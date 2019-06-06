Yerli malı Jimmy – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Yerli malı Jimmy

Yerli malı Jimmy

Gelecek sezonlarda gelebilecek muhtemel yabancı sınırlaması nedeni ile yerli statüsünde forma giyebilecek isimleri araştırmaya başlayan , Jimmy Durmaz ile prensipte anlaştı.

Gelecek sezonlarda gelebilecek muhtemel yabancı sınırlaması nedeni ile yerli statüsünde forma giyebilecek isimleri araştırmaya başlayan , Jimmy Durmaz ile prensipte anlaştı. Daha önce ülkemizde forması giyen doğumlu yıldızın pasaportu da bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'a transfer olması halinde Türk oyuncu statüsünde forma giyebilecek.
  1. 6.6.2019
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