Sol kanat için Dolcek iddiası
06 Haziran 2019, Perşembe
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Sol kanat için Dolcek iddiası

Sol kanat için Dolcek iddiası

Cimbom genç yıldız için devrede.Henry Onyekuru'nun 'da kalıp kalmayacağının henüz netleşmediği ortamda 'dan sürpriz bir iddia geldi.

Henry Onyekuru'nun 'da kalıp kalmayacağının henüz netleşmediği ortamda 'dan sürpriz bir iddia geldi. TMW; Atalanta, ve Sassuolo'nun da gündeminde olan 19 yaşındaki Hırvat sol açık Ivan Dolcek'e Galatasaray'ın da talip olduğunu iddia etti. Slaven Belupo'da forma giyen Hırvat U19 'nın yıldız adayı için G.Saray'ın ülkedeki bağlantılarını kullandığı iddia edildi.
  1. 6.6.2019
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