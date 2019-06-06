Naim Sliti Dijon defterini kapattı – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Dijon defterini kapattı

Naim Sliti Dijon defterini kapattı

, bu sezon Ligue 1’de Dijon forması ile 42 karşılaşmada 10 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi. 2022 yılına kadar sözleşmesi var.

'nın Dijon takımında forma giyen ve adı ile anılan , beIN Sports France'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Tunus oyuncusu da olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Dijon ile muhtemelen son maçımda. Henüz bir teklif yok ancak görüşmeler devam ediyor. Ayrılırsam Fransa'dan iyi anılarla ayrılmış olacağım" dedi.
  1. 6.6.2019
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