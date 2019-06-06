Galatasaray’a gider – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray’a gider

'ın forvet adaylarından birisi de Vedat Müriç... 'nin de gündeminde yer alan oyuncuyla ilgili, Rizespor Başkanı Hasan , "Vedat, Galatasaray'ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray'ın 'nde mücadele etmesi" dedi.

'ın forvet adaylarından birisi de Vedat Müriç... 'nin de gündeminde yer alan oyuncuyla ilgili, Rizespor Başkanı Hasan , "Vedat, Galatasaray'ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray'ın 'nde mücadele etmesi" dedi. Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Kartal, "Sözlü olarak Fenerbahçe'den ve G.Saray'dan teklif var. Vedat'ın transfer olmasında fayda var" diye konuştu.
  1. 6.6.2019
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