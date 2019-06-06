Cimbom İtalya yolcusu – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Cimbom yolcusu

Cimbom İtalya yolcusu

'ın kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar sezonu için 1 'da top başı yapacak. 3 Temmuz'da ise hazırlıklar için kampına start verilecek.

'ın kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar sezonu için 1 'da top başı yapacak. 3 Temmuz'da ise hazırlıklar için kampına start verilecek. 'ın sezon başı için 'da, yakınlarından bir tesisi beğendiği ve yeni sezona ilk etapta burada hazırlanmayı planladığı öğrenildi.
  1. 6.6.2019
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