Cimbom İtalya yolcusu
Şampiyon Galatasaray'ın kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar 2019-20 sezonu için 1 Temmuz'da top başı yapacak. 3 Temmuz'da ise yeni sezon hazırlıklar için yurt dışı kampına start verilecek.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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