Bu kez Yunus piyasa yapacak – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Bu kez Yunus piyasa yapacak

Bu kez Yunus piyasa yapacak

'ün kalıp, kalmayacağı belirsizliğini korurken 'den sürpriz bir hamle geldi. 'le görüşen Terim, genç oyuncusuna, "Kendini hazırla" dedi.

'ün kalıp, kalmayacağı belirsizliğini korurken 'den sürpriz bir hamle geldi. 'le görüşen Terim, genç oyuncusuna, "Kendini hazırla" dedi. Geçen sezonu Sinan'ın da arkasında üçüncü isim olarak geçiren Yunus'tan Terim'in Ozan Kabak patlaması beklediği de gelen bilgiler arasında...
  1. 6.6.2019
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