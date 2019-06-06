Bu kez Yunus piyasa yapacak
Sinan Gümüş'ün kalıp, kalmayacağı belirsizliğini korurken Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi. Yunus Akgün'le görüşen Terim, genç oyuncusuna, "Kendini yeni sezona hazırla" dedi.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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