Galatasaray'da beklentilerin kalan Kostas Mitroglou'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Marsilya'ya göndereceği iddialarına menajerinden sert tepki geldi. Fransız basınında yer alan haberlere yanıt veren menajer Panos Galariotis, "Bu bilgi aptalca... Mitroglou'nun Galatasaray ile hala 1 yıllık sözleşmesi var" ifadesini kullandı.