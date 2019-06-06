Aptalca!
Galatasaray'da beklentilerin kalan Kostas Mitroglou'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Marsilya'ya göndereceği iddialarına menajerinden sert tepki geldi.
Galatasaray'da beklentilerin kalan Kostas Mitroglou'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Marsilya'ya göndereceği iddialarına menajerinden sert tepki geldi. Fransız basınında yer alan haberlere yanıt veren menajer Panos Galariotis, "Bu bilgi aptalca... Mitroglou'nun Galatasaray ile hala 1 yıllık sözleşmesi var" ifadesini kullandı.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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