Aptalca! – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Aptalca!

Aptalca!

'da beklentilerin kalan Kostas 'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Marsilya'ya göndereceği iddialarına menajerinden geldi.

'da beklentilerin kalan Kostas 'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Marsilya'ya göndereceği iddialarına menajerinden geldi. Fransız basınında yer alan haberlere yanıt veren menajer Panos Galariotis, "Bu bilgi aptalca... Mitroglou'nun Galatasaray ile hala 1 yıllık sözleşmesi var" ifadesini kullandı.

  1. 6.6.2019
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