Galatasaray Doğukan Sinik ile el sıkıştı
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Son Aslan

Son Aslan Doğukan

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, rotayı iç transfere çevirdi. Sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki genç yıldız için Antalya ile el sıkıştığı bildirildi.

elini çabuk tutmak isteyen G.Saray'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, 'un 1999 doğumlu genç futbolcusu Sinik'e talip olduğu öne sürüldü. Hattta 1.7 milyon euro bonservis ücreti ve bir oyuncu karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi. Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın görüştüğü ve imzaların an meselesi olduğu bildirildi.

  1. 5.6.2019
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