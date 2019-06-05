Mitroglou ortada kaldı
05 Haziran 2019, Çarşamba
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ortada kaldı

Mitroglou ortada kaldı

Ara transfer dönemde kiralanan Yunan golcü Kostas ’nun beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle gönderilmesi planlanıyor. Mitroglou'nun bonservisi Marsilya'da bulunuyor.

Fransız La Provence, 'ın sözleşme bitiş tarihinden önce 'yu göndermek istemesi halinde Marsilya'nın buna yanaşmayacağını yazdı. Fransız kulübün, Yunan forveti istemediği, 'un da devreden çıktığı belirtildi.

MEKSİKA YOLUNDA
Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan Podolski, Amerika yolcusu. basınından San Cadilla El Norte'nin haberine göre yıldızın, Monterrey'e imza atmak için gün saydığı yazıldı.

CENGİZ'DEN KUTLAMA
Galatasaray Başkanı , dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cengiz, "Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı, mutlu, birlik ve beraberlik içinde bayramlar dilerim" dedi.

  1. 5.6.2019
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