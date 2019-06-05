Mitroglou ortada kaldı
Ara transfer dönemde kiralanan Yunan golcü Kostas Mitroglou’nun beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle gönderilmesi planlanıyor. Mitroglou'nun bonservisi Marsilya'da bulunuyor.
Fransız La Provence, Galatasaray'ın sözleşme bitiş tarihinden önce Mitroglou'yu göndermek istemesi halinde Marsilya'nın buna yanaşmayacağını yazdı. Fransız kulübün, Yunan forveti istemediği, Olympiakos'un da devreden çıktığı belirtildi.
MEKSİKA YOLUNDA
Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan Podolski, Amerika yolcusu. Meksika basınından San Cadilla El Norte'nin haberine göre yıldızın, Monterrey'e imza atmak için gün saydığı yazıldı.
CENGİZ'DEN KUTLAMA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cengiz, "Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı, mutlu, birlik ve beraberlik içinde bayramlar dilerim" dedi.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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