Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan haber var!
Galatasaray'da gösterdiği performansla Bundesliga ekibi Leipzig’in yolunu tutan Bruma, Galatasaray'a dönüş hazırlığı yapıyor. Portekizli futbolcu bu kez kiralık olarak gelecek.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın Leipzig'de yolun sonuna geldi. Kicker'da yer alan habere göre; Leipzig'in yeni hocası Julian Nagelsmann, Bruma ve Augustin'in planlarında olmadığını yönetime iletti. Haberde; "Nagelsmann, iki ismi disiplinsiz davranışları sebebiyle gözden çıkardı" denildi. G.Saray, Onyekuru'yu tekrar kiralayamaması halinde sol kanat takviyesi için Bruma'yı yeniden düşünüyor.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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