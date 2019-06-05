Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan haber var!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'ın eski yıldızı 'dan haber var!

Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan haber var!

'da gösterdiği performansla Bundesliga ekibi ’in yolunu tutan , Galatasaray'a dönüş hazırlığı yapıyor. Portekizli futbolcu bu kez kiralık olarak gelecek.

'ın eski futbolcusu 'nın 'de yolun sonuna geldi. Kicker'da yer alan habere göre; Leipzig'in yeni hocası Julian , Bruma ve Augustin'in planlarında olmadığını yönetime iletti. Haberde; "Nagelsmann, iki ismi disiplinsiz davranışları sebebiyle gözden çıkardı" denildi. G.Saray, Onyekuru'yu tekrar kiralayamaması halinde sol kanat takviyesi için Bruma'yı yeniden düşünüyor.

  1. 5.6.2019
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