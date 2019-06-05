Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan haber var!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın Leipzig'de yolun sonuna geldi. Kicker'da yer alan habere göre; Leipzig'in yeni hocası Julian Nagelsmann, Bruma ve Augustin'in planlarında olmadığını yönetime iletti. Haberde; "Nagelsmann, iki ismi disiplinsiz davranışları sebebiyle gözden çıkardı" denildi. G.Saray, Onyekuru'yu tekrar kiralayamaması halinde sol kanat takviyesi için Bruma'yı yeniden düşünüyor.