Galatasaray'da Diagne'ye tepki!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Lüks arabalarla poz vermeyi seven futbolcu, Michael Jordan formasıyla yine benzer bir fotoğraf paylaştı ve "Hayat güzel" diye yazdı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.



Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin Diagne için G.Saray'a 15 milyon euro'luk teklif sunmya hazırlandığı bildirildi.