Galatasaray'da Diagne'ye tepki!
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Lüks arabalarla poz vermeyi seven futbolcu, Michael Jordan formasıyla yine benzer bir fotoğraf paylaştı ve "Hayat güzel" diye yazdı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Lüks arabalarla poz vermeyi seven futbolcu, Michael Jordan formasıyla yine benzer bir fotoğraf paylaştı ve "Hayat güzel" diye yazdı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.
Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin Diagne için G.Saray'a 15 milyon euro'luk teklif sunmya hazırlandığı bildirildi.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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