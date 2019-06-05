Galatasaray'da Diagne'ye tepki!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'da Diagne'ye tepki!

Galatasaray'da Diagne'ye tepki!

'ın golcü futbolcusu , hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Lüks arabalarla seven futbolcu, formasıyla yine benzer bir fotoğraf paylaştı ve "Hayat güzel" diye yazdı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

'ın golcü futbolcusu , hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Lüks arabalarla seven futbolcu, formasıyla yine benzer bir fotoğraf paylaştı ve "Hayat güzel" diye yazdı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

ekibi Guangzhou Evergrande'nin Diagne için G.Saray'a 15 milyon euro'luk teklif sunmya hazırlandığı bildirildi.

  1. 5.6.2019
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