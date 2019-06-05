Galatasaray Muriç için Ömer ve Çalık formülü geliştirdi
Galatasaray, Vedat Muriç'e imza attırmanın yollarını ararken 7 milyon euro isteyen Çaykur Rize'nin inadını kırmak için de alternatif yollar arıyor. En son Karadeniz ekibine 3 milyon Euro teklif eden sarı-kırmızılıların, Ömer Bayram ve Ahmet Çalık'ı da bu transferde kullanmayı düşündüğü bildirildi.
Galatasaray, Vedat Muriç'e imza attırmanın yollarını ararken 7 milyon euro isteyen Çaykur Rize'nin inadını kırmak için de alternatif yollar arıyor. En son Karadeniz ekibine 3 milyon Euro teklif eden sarı-kırmızılıların, Ömer Bayram ve Ahmet Çalık'ı da bu transferde kullanmayı düşündüğü bildirildi. Çalık'a Rizespor iki kez talip olmuş, Fatih Terim fazla alternatifi olmadığı için geri çevirmişti.
BİR YILI KALDI
Vedat Muriç, önümüzdeki sezon da yabancı statüsünde oynayacak. Kosovalı golcünün, Yerli statüsünde oynamak için resmi başvuruda bulunduğu ve 1 yıllık süresi kaldığı belirlendi.
- 5.6.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Galatasaray Muriç için Ömer ve Çalık formülü geliştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.