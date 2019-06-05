Galatasaray Muriç için Ömer ve Çalık formülü geliştirdi

Galatasaray, Vedat Muriç'e imza attırmanın yollarını ararken 7 milyon euro isteyen Çaykur Rize'nin inadını kırmak için de alternatif yollar arıyor. En son Karadeniz ekibine 3 milyon Euro teklif eden sarı-kırmızılıların, Ömer Bayram ve Ahmet Çalık'ı da bu transferde kullanmayı düşündüğü bildirildi. Çalık'a Rizespor iki kez talip olmuş, Fatih Terim fazla alternatifi olmadığı için geri çevirmişti.



BİR YILI KALDI

Vedat Muriç, önümüzdeki sezon da yabancı statüsünde oynayacak. Kosovalı golcünün, Yerli statüsünde oynamak için resmi başvuruda bulunduğu ve 1 yıllık süresi kaldığı belirlendi.