Galatasaray Muriç için Ömer ve Çalık formülü geliştirdi
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Muriç için Ömer ve Çalık formülü geliştirdi

Galatasaray Muriç için Ömer ve Çalık formülü geliştirdi

, 'e imza attırmanın yollarını ararken 7 milyon euro isteyen 'nin inadını kırmak için de alternatif yollar arıyor. En son ekibine 3 milyon Euro teklif eden sarı-kırmızılıların, ve 'ı da bu transferde kullanmayı düşündüğü bildirildi.

, 'e imza attırmanın yollarını ararken 7 milyon euro isteyen 'nin inadını kırmak için de alternatif yollar arıyor. En son ekibine 3 milyon Euro teklif eden sarı-kırmızılıların, ve 'ı da bu transferde kullanmayı düşündüğü bildirildi. Çalık'a Rizespor iki kez talip olmuş, fazla alternatifi olmadığı için geri çevirmişti.

BİR YILI KALDI
Vedat Muriç, önümüzdeki sezon da yabancı statüsünde oynayacak. Kosovalı golcünün, Yerli statüsünde oynamak için resmi başvuruda bulunduğu ve 1 yıllık süresi kaldığı belirlendi.

  1. 5.6.2019
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