Yusuf Günay: Ben karışmadım
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Ali Dürüst'ün TFF Başkanlık seçimi sırasında Nihat Özdemir'in listesine yer almaması için baskı yaptığı iddia edilmişti. Günay ortaya atılan bu iddia ile ilgili konuştu.
Listede yoktu' YUSUF Günay, sarı-kırmızılı kulislere de yansıyan Ali Dürüst konusuyla ilgili net açıklamalarını sürdürdü. Günay "Bizim önümüze konulan listede zaten Ali Dürüst yoktu. Bu söz konusu değil. Kendisine bir tepkimiz de olmadı. Kesinlikle bizim dışımızda gelişen bir durum" açıklaması yapt
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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