Naim Sliti yıldızlaştı – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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yıldızlaştı

Naim Sliti yıldızlaştı

'ın listesinde olan 'nin transferi, Dijon'un ligde kalmasıyla zora girdi. 1-1 biten play-out ilk maçında gole katkı sağlayan 3-1 biten 2. maçta ise 2 gol atan ve maçın adamı seçilen Tunuslu dikkatleri üzerine çekti.

'ın listesinde olan 'nin transferi, Dijon'un ligde kalmasıyla zora girdi. 1-1 biten play-out ilk maçında gole katkı sağlayan 3-1 biten 2. maçta ise 2 gol atan ve maçın adamı seçilen Tunuslu dikkatleri üzerine çekti.

BÜYÜK GÜÇ KATAR
Teknik direktör Muhsin Ertuğral, Galatasaray ile anılan Naim Stili'den övgü dolu sözler ile bahsetti. Ertuğral, "Stili'nin Türkiye'de oynayacak olması beni heyecanlandırır. Belhanda ile farklı bir futbol aklı var. Sürekliliği olan bir oyuncu... G.Saray almayı başarırsa takıma büyük güç kadar" ifadelerini kullandı.

  1. 4.6.2019
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