Muric Galatasaray'da!
Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için F.Bahçe ile amansız bir yarışa giren Galatasaray dün bitirici hamleyi yaparak, daha önceki 2.5 milyon Euro'luk teklifini 3 milyon euro'ya çıkardı.
Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için F.Bahçe ile amansız bir yarışa giren Galatasaray dün bitirici hamleyi yaparak, daha önceki 2.5 milyon Euro'luk teklifini 3 milyon euro'ya çıkardı. Cimbom bu paranın yanı sıra Rize'ye bir de futbolcu önerdi. Karadeniz temsilcisi futbolcu önerisine sıcak bakmasa da görüşme sonunda taraflar el sıkıştı. A Spor'a konuşan Muriç de "Galatasaray'da oynamak istiyorum" dedi. 25 yaşındaki golcünün tercihinde, Devler Ligi faktörünün belirleyici olduğu öğrenildi.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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