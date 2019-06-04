Muric Galatasaray'da!

Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için F.Bahçe ile amansız bir yarışa giren Galatasaray dün bitirici hamleyi yaparak, daha önceki 2.5 milyon Euro'luk teklifini 3 milyon euro'ya çıkardı. Cimbom bu paranın yanı sıra Rize'ye bir de futbolcu önerdi. Karadeniz temsilcisi futbolcu önerisine sıcak bakmasa da görüşme sonunda taraflar el sıkıştı. A Spor'a konuşan Muriç de "Galatasaray'da oynamak istiyorum" dedi. 25 yaşındaki golcünün tercihinde, Devler Ligi faktörünün belirleyici olduğu öğrenildi.