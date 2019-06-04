Muric Galatasaray'da! – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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Muric 'da!

Muric Galatasaray'da!

Rizespor'un golcüsü için F.Bahçe ile amansız bir yarışa giren dün bitirici hamleyi yaparak, daha önceki 2.5 milyon Euro'luk teklifini 3 milyon euro'ya çıkardı.

Rizespor'un golcüsü için F.Bahçe ile amansız bir yarışa giren dün bitirici hamleyi yaparak, daha önceki 2.5 milyon Euro'luk teklifini 3 milyon euro'ya çıkardı. Cimbom bu paranın yanı sıra Rize'ye bir de futbolcu önerdi. temsilcisi futbolcu önerisine sıcak bakmasa da görüşme sonunda taraflar el sıkıştı. A Spor'a konuşan Muriç de "Galatasaray'da oynamak istiyorum" dedi. 25 yaşındaki golcünün tercihinde, Devler Ligi faktörünün belirleyici olduğu öğrenildi.

  1. 4.6.2019
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