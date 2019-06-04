Kupa yağıyor – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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Kupa yağıyor

Kupa yağıyor

’de önce kupayı ardından da 22. şampiyonluğu müzesine götüren Aslan zafere doymuyor Erkek Takımı, ve Erkek Basket Takımı şampiyonluk kazandı.

müzesini kupalarla donatmayı sürdürüyor. Sarıkırmızılı takım, Kupası'nı kazandıktan sonra 'de de şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu büyük başarı camiayı sevince boğarken her gün yeni kupalar geliyor. Cimbom neredeyse tüm branşlarda bir bir şampiyonluk sevincini tadıyor. Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Galatasaray erkek takımı 'yı müzesine götürmeyi başardı. Aslan'ın zaferleri bu kupayla sınırlı kalmadı. da kupa yağdı.

ARTIK YER KALMADI
Farklı branşlarda ve alt yaş gruplarında sarı-kırmızılılar kupalar kazanmayı sürdürüyor. Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşmayı başardı, Cimbom'un genç sporcuları kazanılan bu kupa sonrası büyük sevinç yaşadı. Aslan'ı Erkek Basketbol Takımı da boş durmadı. Onlar da Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştılar. Kısaca branş ve yaş fark etmeksizin Galatasaray'ın sporcuları yurdun dört bir yanından kupa getiriyor. Müze kupalarla dolup taşıyor.

KULÜP MÜZESİNE ZİYARETÇİ AKIN
Aslan, bu sezon kupaları kimseye bırakmamıştı . Ligde şampiyon olup, kupayı da kazanan sarı-kırmızılıların bu büyük başarısı taraftarın da ilgisini çekiyor. 22. şampiyonluk kupası ve 18. Türkiye Kupası müzenin şu sıralar en rağbet gören iki parçası. Siteden "19.05 TL ödeyerek çifte kupa ile fotoğraf çektirebilirsiniz" denildi.

Galatasaray'a Etebo önerisi

  1. 4.6.2019
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