Kupa yağıyor

Galatasaray müzesini kupalarla donatmayı sürdürüyor. Sarıkırmızılı takım, Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Süper Lig'de de şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu büyük başarı camiayı sevince boğarken her gün yeni kupalar geliyor. Cimbom neredeyse tüm branşlarda bir bir şampiyonluk sevincini tadıyor. Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Galatasaray U-19 erkek futbol takımı Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı. Aslan'ın zaferleri bu kupayla sınırlı kalmadı. Basketbolda da kupa yağdı.



ARTIK YER KALMADI

Farklı branşlarda ve alt yaş gruplarında sarı-kırmızılılar kupalar kazanmayı sürdürüyor. U-16 Kız Basket Takımı Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşmayı başardı, Cimbom'un genç sporcuları kazanılan bu kupa sonrası büyük sevinç yaşadı. Aslan'ı U-18 Erkek Basketbol Takımı da boş durmadı. Onlar da Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştılar. Kısaca branş ve yaş fark etmeksizin Galatasaray'ın sporcuları yurdun dört bir yanından kupa getiriyor. Müze kupalarla dolup taşıyor.



KULÜP MÜZESİNE ZİYARETÇİ AKIN

Aslan, bu sezon kupaları kimseye bırakmamıştı . Ligde şampiyon olup, kupayı da kazanan sarı-kırmızılıların bu büyük başarısı taraftarın da ilgisini çekiyor. 22. şampiyonluk kupası ve 18. Türkiye Kupası müzenin şu sıralar en rağbet gören iki parçası. Siteden "19.05 TL ödeyerek çifte kupa ile fotoğraf çektirebilirsiniz" denildi.