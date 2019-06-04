Fenerbahçeli Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Ön protokol imzalandı...
04 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçeli 'da! Ön protokol imzalandı...

Fenerbahçeli Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Ön protokol imzalandı...

ile sözleşmesi sona eren yolunda. Sarı kırmızılı ekip sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki savunmacısı ile ön protokol imzaladı.

FenerbahçeSpor 'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan , 'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan sarı kırmızılılar Fenerbahçeli oyuncu ile ön protokol imzaladı.

Bir süredir ile anılan sarı kırmızılı kulüple ön protokol imzaladı. Devre arasında transferinde 'a takası gündeme gelen ancak tarafların anlaşamaması üzerine takımda kalan Şener ikinci yarıda da fazla şans bulamadı.

Mauricio Isla ve Nabil Dirar'ın arkasında forma şansı bulması zor görünen ve teknik direktör 'ın da kadroda düşünmediği 29 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı kulüple resmi sözleşmeyi, transfer döneminin başladığı, 8 Haziran Cumartesi günü imzalaması bekleniyor.

2015'in Temmuz ayında 'ye transfer olan Şener, bu sezon sarı lacivertli kulüple 17 resmi maçta forma giydi ancak gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

Şener Özbayraklı Galatasaray'da

  1. 04.06.2019
  2. Güncelleme: 04.06.2019 23:56
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