Fenerbahçeli Şener Özbayraklı Galatasaray'da! Ön protokol imzalandı...

FenerbahçeSpor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan sarı kırmızılılar Fenerbahçeli oyuncu ile ön protokol imzaladı.

Bir süredir Galatasaray ile anılan Şener Özbayraklı sarı kırmızılı kulüple ön protokol imzaladı. Devre arasında Tolgay Arslan transferinde Beşiktaş'a takası gündeme gelen ancak tarafların anlaşamaması üzerine takımda kalan Şener Özbayraklı ikinci yarıda da fazla şans bulamadı.

Mauricio Isla ve Nabil Dirar'ın arkasında forma şansı bulması zor görünen ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da kadroda düşünmediği 29 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı kulüple resmi sözleşmeyi, transfer döneminin başladığı, 8 Haziran Cumartesi günü imzalaması bekleniyor.

2015'in Temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Şener, bu sezon sarı lacivertli kulüple 17 resmi maçta forma giydi ancak gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.