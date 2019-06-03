Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Kulüp televizyonuna konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı takımı hedef alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a yüklendi.
Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı takımı hedef alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yüklendi. Orman'ın rahatsız edici bir üslup kullandığını belirten Günay, "Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı... Konuşmalarına dikkat etmeli. Kabul edilebilir bir açıklama değil ve camiamızdan özür dilemeli. Ayrıca Galatasaray'ın Kulüpler Birliği'ne güvenini sarstı, istifa etmesi gerekir. VAR'sız dönemde en son şampiyon bizdik, VAR'ın ilk yılında da Galatasaray'ın şampiyon olması bir şeyler göstermiyor mu? VAR'lı da, VAR'sız da Galatasaray şampiyon. Biz 8 puan gerideyken hakemler hiç konuşulmadı, o zaman neden bu şikayetler yapılmıyordu?" dedi.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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