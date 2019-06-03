Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı takımı hedef alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yüklendi. Orman'ın rahatsız edici bir üslup kullandığını belirten Günay, "Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı... Konuşmalarına dikkat etmeli. Kabul edilebilir bir açıklama değil ve camiamızdan özür dilemeli. Ayrıca Galatasaray'ın Kulüpler Birliği'ne güvenini sarstı, istifa etmesi gerekir. VAR'sız dönemde en son şampiyon bizdik, VAR'ın ilk yılında da Galatasaray'ın şampiyon olması bir şeyler göstermiyor mu? VAR'lı da, VAR'sız da Galatasaray şampiyon. Biz 8 puan gerideyken hakemler hiç konuşulmadı, o zaman neden bu şikayetler yapılmıyordu?" dedi.