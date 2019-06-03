Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'dan çağrı: istifa etmeli

Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli

Kulüp televizyonuna konuşan İkinci Başkanı , sarı-kırmızılı takımı hedef alan Kulübü Başkanı 'a yüklendi.

İkinci Başkanı , sarı-kırmızılı takımı hedef alan Başkanı 'a yüklendi. Orman'ın rahatsız edici bir üslup kullandığını belirten Günay, "Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı... Konuşmalarına dikkat etmeli. Kabul edilebilir bir açıklama değil ve camiamızdan özür dilemeli. Ayrıca Galatasaray'ın Kulüpler Birliği'ne güvenini sarstı, istifa etmesi gerekir. VAR'sız dönemde en son şampiyon bizdik, VAR'ın ilk yılında da Galatasaray'ın şampiyon olması bir şeyler göstermiyor mu? VAR'lı da, VAR'sız da Galatasaray şampiyon. Biz 8 puan gerideyken hakemler hiç konuşulmadı, o zaman neden bu şikayetler yapılmıyordu?" dedi.

  1. 3.6.2019
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