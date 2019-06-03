Mitroglou ayrılıyor – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Mitroglou ayrılıyor

Mitroglou ayrılıyor

için teklif bekleyen , ile ilgili kararını da verdi. 'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, sarı-kırmızılıların Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek Marsilya'ya geri göndereceğini yazdı.

için teklif bekleyen , ile ilgili kararını da verdi. 'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, sarı-kırmızılıların Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek Marsilya'ya geri göndereceğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın kararını Mitroglou'na bildirdiği ve kısa süre içinde ayrılığın resmileşeceği belirtildi. Marsılya'da da istenmeyen adam olan Mitroglou'nun, 'a geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi. Valbuena'yı kadrosuna katan Yunan ekibinin, 31 yaşındaki eski golcüleri için bir teklif hazırladığı bilgisi paylaşıldı. Mitroglou, sezonun 2. yarısında Galatasaray'da 9 maçta 289 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
  1. 3.6.2019
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