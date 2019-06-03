Luyindama için ek süre – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Luyindama için ek süre

Luyindama için ek süre

6 milyon euro'luk satın alma hakkını elinde tuttuğu için 'den 30 'a kadar süre istedi. ekibinin bu talebi kabul ettiği bildirildi.

6 milyon euro'luk satın alma hakkını elinde tuttuğu için 'den 30 'a kadar süre istedi. ekibinin bu talebi kabul ettiği bildirildi. Daha önce 31 Mayıs'a kadar ödeme yapması gereken Galatasaray, 'a kadar 6 milyon euro'yu yatırmazsa Kongolu stoper takımına dönecek.
  1. 3.6.2019
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