Liverpool rakip oldu
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri bir bir belirleniyor. Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla birlikte 1. torbadaki 8 takım belli oldu.
Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla birlikte 1. torbadaki 8 takım belli oldu. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden birisi de Liverpool... Son 5 sezonda 22.000 puan toplayan sarı-kırmızılı takım kura çekimine geçen sezon olduğu gibi yine 4. torbadan girecek.
1. TORBA: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG, Zenit
2. TORBA: Tottenham, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk
3. TORBA:Benfica, Leverkusen, Salzburg, Valencia, Inter, Lyon
4. TORBA:Lokomotiv, Moskova, Genk, GALATASARAY, Leipzig, Lille, Atalanta
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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