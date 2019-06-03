Liverpool rakip oldu – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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rakip oldu

Liverpool rakip oldu

’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri bir bir belirleniyor. Tottenham'ı 2-0 yenen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla birlikte 1. torbadaki 8 takım belli oldu.

Tottenham'ı 2-0 yenen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla birlikte 1. torbadaki 8 takım belli oldu. 'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden birisi de Liverpool... Son 5 sezonda 22.000 puan toplayan sarı-kırmızılı takım kura çekimine geçen sezon olduğu gibi yine 4. torbadan girecek.

1. TORBA: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG, Zenit

2. TORBA: Tottenham, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk

3. TORBA:Benfica, Leverkusen, Salzburg, Valencia, Inter, Lyon

4. TORBA:Lokomotiv, Moskova, Genk, GALATASARAY, Leipzig, Lille, Atalanta

  1. 3.6.2019
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