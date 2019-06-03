Liverpool rakip oldu

Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla birlikte 1. torbadaki 8 takım belli oldu. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden birisi de Liverpool... Son 5 sezonda 22.000 puan toplayan sarı-kırmızılı takım kura çekimine geçen sezon olduğu gibi yine 4. torbadan girecek.



1. TORBA: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG, Zenit



2. TORBA: Tottenham, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk



3. TORBA:Benfica, Leverkusen, Salzburg, Valencia, Inter, Lyon



4. TORBA:Lokomotiv, Moskova, Genk, GALATASARAY, Leipzig, Lille, Atalanta