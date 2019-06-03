Cimbom’a dönmek isterim – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Cimbom’a dönmek isterim

Cimbom’a dönmek isterim

Cimbom’a dönmek isterim

'ta kalıp kalmayacağı merak konusu olan 'ın sözleşmesinde, "15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunduğu belirtiliyor.

Luyindama'nın ücretini ödemek için süre alan 'da gözler bir yanda da ile küme düşen 'ta... Burun ameliyatı sonrasında kendisini arayan 'le uzun uzun konuşan ve Avrupa'da devam etmeyi düşündüğünü söyleyen genç stoperin "Eğer kiralık olarak gönderirlerse yuvama dönmeyi tabii ki isterim" diyerek açık kapı bıraktığı öğrenildi.

  1. 3.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cimbom’a dönmek isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN