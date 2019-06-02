Yeni sol bek Umut Meraş – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Yeni sol bek Umut Meraş

Yeni sol bek Umut Meraş

'ı gözden çıkaran , 'dan Umut Meraş'ın edilmesini istedi.

'ı gözden çıkaran , 'dan Umut Meraş'ın edilmesini istedi. Sezon başında 'dan 265 bin euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki sol bek, 'deki ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekti ve Terim'in gözdesi oldu. Temaslar başlarken küme düşen Bursaspor da Umut'tan gelecek para ile borçların bir kısmını kapatmanın hesaplarını yapıyor.

  1. 2.6.2019
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