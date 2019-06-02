Yeni sol bek Umut Meraş

Ömer Bayram'ı gözden çıkaran Fatih Terim, Bursaspor'dan Umut Meraş'ın transfer edilmesini istedi. Sezon başında Boluspor'dan 265 bin euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki sol bek, Süper Lig'deki ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekti ve Terim'in gözdesi oldu. Temaslar başlarken küme düşen Bursaspor da Umut'tan gelecek para ile borçların bir kısmını kapatmanın hesaplarını yapıyor.