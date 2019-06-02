Yeni sol bek Umut Meraş
Ömer Bayram'ı gözden çıkaran Fatih Terim, Bursaspor'dan Umut Meraş'ın transfer edilmesini istedi.
Ömer Bayram'ı gözden çıkaran Fatih Terim, Bursaspor'dan Umut Meraş'ın transfer edilmesini istedi. Sezon başında Boluspor'dan 265 bin euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki sol bek, Süper Lig'deki ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekti ve Terim'in gözdesi oldu. Temaslar başlarken küme düşen Bursaspor da Umut'tan gelecek para ile borçların bir kısmını kapatmanın hesaplarını yapıyor.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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