Vedat Muric Galatasaray'ı seçti!

Bu sezon Çaykur Rizespor'un çıkışında büyük pay sahibi olan Vedat Muriç, transfer gündeminin zirvesine yerleşti. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Başakşehir de Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçerken Vedat Muriç tercihini yaptı. 25 yaşındaki başarılı oyuncunun, teknik direktör Fatih Terim ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeni ile "Galatasaray'da forma giymek istiyorum" dediği öğrenildi. Bu durum sarı-kırmızılı kulüpte memnuniyet yaratırken yönetim de transferi bitirmek için kolları sıvadı.



ALBAYRAK İŞBAŞINDA

Rizeli olmasıyla bilinen İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Muriç için yapılan görüşmelerde aktif rol oynuyor. Başkan Mustafa Cengiz'e "O iş bende" diyen Albayrak, Cengiz'in de onayı ile 2.5 milyon euro'luk ilk teklifi 3.5 milyon euro'ya çekti. 1.92'lik santrforun Çaykur Rizespor ile sadece 1 yıllık sözleşmesi kalması sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi. Oyuncunun da Galatasaray'a yeşil ışık yakmasıyla 7 milyon euro talep eden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın indirime gitmesi bekleniyor.



GİRESUN İLE BAŞLADI

4 sezon önce Arnavutluk'un KF Teuta takımından Giresunspor'a gelen Vedat Muriç, 2 yıl sonra Gençlerbirliği ile mücadele etti, son olarak da Çaykur Rizespor formasını giydi.



OYUNCU SATACAK

Vedat Muriç'in Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi halinde, Çaykur Rizespor yıllar sonra futbolcu satmış olacak. Son 3 yıldır bonservis ile oyuncu satmayı başaramayan Rize, son 11 sezonda sadece 2 kez bonservis bedeli alarak oyuncu satmayı başardı.



400 BİN EURO'YA ALMIŞTI

Giresun'dan 500 bin euro ve 3 oyuncu karşılığında Gençlerbirliği'ne geçen Vedat, başkent ekibinden ayrılmak isteyince 400 bin euro'ya da Rizespor'a transfer oldu.



ABİSİ İSTANBUL'DA!

Vedat Muriç'in konuşulduğu şu günlerde İngiltere'den de Welbeck iddiası geldi. Abisinin İstanbul'da Galatasaray'la masaya oturduğu iddia edildi. Ama Arsenal'den yılda 3.9 milyon sterlin kazanan İngiliz oyuncu için Galatasaray'ın tatmin edici bir rakam teklif etmesinin zor olduğu kaydedildi.