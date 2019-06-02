Şener Galatasaray'da!

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. 22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya 8 Türk oyuncu bildirmek zorunda olan Galatasaray, 29 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattı. Şener Özbayraklı, bayram sonrası 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca sarıkırmızılı ekip, yıllık ücretini 500 bin euro'ya indirmeyi kabul eden takım kaptanı Selçuk İnan ile de el sıkıştı.