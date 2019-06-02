Şener Galatasaray'da!
02 Haziran 2019, Pazar
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Şener 'da!

Şener Galatasaray'da!

önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında ile sözleşmesi sona eren ile her konuda anlaştı. İmzaların bayramdan sonra atılması bekleniyor.

, ile sözleşmesi sona eren ile her konuda anlaştı. 22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesi için 'ya 8 Türk oyuncu bildirmek zorunda olan Galatasaray, 29 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattı. Şener Özbayraklı, bayram sonrası 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca sarıkırmızılı ekip, yıllık ücretini 500 bin euro'ya indirmeyi kabul eden takım kaptanı ile de el sıkıştı.

  1. 2.6.2019
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