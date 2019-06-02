Şener Galatasaray'da!
Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. İmzaların bayramdan sonra atılması bekleniyor.
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. 22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya 8 Türk oyuncu bildirmek zorunda olan Galatasaray, 29 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattı. Şener Özbayraklı, bayram sonrası 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca sarıkırmızılı ekip, yıllık ücretini 500 bin euro'ya indirmeyi kabul eden takım kaptanı Selçuk İnan ile de el sıkıştı.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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