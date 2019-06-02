Genoa transferi çıkmazda – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Genoa transferi çıkmazda

Genoa transferi çıkmazda

'ün Genoa ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyordu.

'ün Genoa ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyordu. Ancak 'nin performansından memnun kalmayan Genoa yönetimi, İtalyan çalıştırıcının durumunu masaya yatırmaya karar verdi. Prandelli'nin geleceği netleşene kadar, Sinan ile yapılan görüşmeler de askıya alındı.

  1. 2.6.2019
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