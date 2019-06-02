Genoa transferi çıkmazda
Sinan Gümüş'ün Genoa ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyordu.
Sinan Gümüş'ün Genoa ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyordu. Ancak Cesare Prandelli'nin performansından memnun kalmayan Genoa yönetimi, İtalyan çalıştırıcının durumunu masaya yatırmaya karar verdi. Prandelli'nin geleceği netleşene kadar, Sinan ile yapılan görüşmeler de askıya alındı.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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