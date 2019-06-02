Genoa transferi çıkmazda

Sinan Gümüş'ün Genoa ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyordu. Ancak Cesare Prandelli'nin performansından memnun kalmayan Genoa yönetimi, İtalyan çalıştırıcının durumunu masaya yatırmaya karar verdi. Prandelli'nin geleceği netleşene kadar, Sinan ile yapılan görüşmeler de askıya alındı.