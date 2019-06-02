Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!

Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Mıtroglou ile yolların ayrılması beklenirken santrfor bölgesine golcü futbolcu Mevlüt Erdinç'i transfer listesine dahil etti.

Sarı kırmızılı kurmaylar, Mevlüt Erdinç'e bonservis sorununu çözdükten sonra görüşebileceklerini iletti.



Spor Toto Süper Lig'de olası bir yabancı sınırına karşı harekete geçen Galatasaray, Türk futbolcu Mevlüt Erdinç'i gündemine aldı. Sezonun ikinci yarısında attığı gollerle Antalyaspor'u sırtlayan deneyimli golcü, bonservis sorununu çözerse sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Mevlüt Erdinç bu sezon Antalyaspor forması ile 24 maçta 12 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

