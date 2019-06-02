Galatasaray'da Belhanda’ya zam
Galatasaray, Belhanda'nın satışı konusunda acele etmeme kararı aldı. Yönetim devre arasında 10 numarayı 7 milyon Euro'ya Al-İttihad'a satmayı kabul etmiş ancak Fatih Terim transfere izin vermemişti.
Galatasaray, Belhanda'nın satışı konusunda acele etmeme kararı aldı. Yönetim devre arasında 10 numarayı 7 milyon Euro'ya Al-İttihad'a satmayı kabul etmiş ancak Fatih Terim transfere izin vermemişti. Ancak yıldızını parlatan Belhanda için fikir değiştiren sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'dan aşağı gelecek teklifleri geri çevirecek.
SAVAŞTI KAZANDI
Fatih Terim'in getirdiği savaşçı ruh Galatasaray'ı ayağa kaldırdı. Geçen sezonun en fazla kafa golü yiyen takımı Galatasaray bu sezon sadece 1 kafa golü yedi. Geriye düştüğü maçlardan en fazla puan toplayan takım oldu. 25 puan çıkardı. Ayrıca Galatasaray, geriye düştüğü 16 maçın sadece beşini kaybetti. 7'sini kazandı. 4'ünde berabere kaldı.?
ONYEKURU LİSTEYE GİREMEDİ
Galatasaray'a Onyekuru konusunda sürpriz bir müjde daha geldi. Elinde Bernard, Richarilson ve Lookman'ın yanı sıra Onyekuru ve Vlasic'le beraber beş sol açığı bulunan Everton'un hocası Silva'nın iki oyuncuyla yola devam etme kararı aldığı ifade edildi. Onyekuru da veto yiyen isimler arasında yer aldı.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
Galatasaray'da Belhanda’ya zam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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