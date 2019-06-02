Galatasaray'da Belhanda’ya zam – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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'da ’ya zam

Galatasaray'da Belhanda’ya zam

, 'nın satışı konusunda acele etmeme kararı aldı. Yönetim devre arasında 7 milyon Euro'ya Al-İttihad'a satmayı kabul etmiş ancak transfere izin vermemişti.

, 'nın satışı konusunda acele etmeme kararı aldı. Yönetim devre arasında 7 milyon Euro'ya Al-İttihad'a satmayı kabul etmiş ancak transfere izin vermemişti. Ancak yıldızını parlatan Belhanda için fikir değiştiren sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'dan aşağı gelecek teklifleri geri çevirecek.

SAVAŞTI KAZANDI
Fatih Terim'in getirdiği savaşçı ruh Galatasaray'ı ayağa kaldırdı. Geçen sezonun en fazla kafa golü yiyen takımı Galatasaray bu sezon sadece 1 kafa golü yedi. Geriye düştüğü maçlardan en fazla puan toplayan takım oldu. 25 puan çıkardı. Ayrıca Galatasaray, geriye düştüğü 16 maçın sadece beşini kaybetti. 7'sini kazandı. 4'ünde berabere kaldı.?

ONYEKURU LİSTEYE GİREMEDİ
Galatasaray'a Onyekuru konusunda sürpriz bir müjde daha geldi. Elinde Bernard, Richarilson ve Lookman'ın yanı sıra Onyekuru ve Vlasic'le beraber beş sol açığı bulunan Everton'un hocası Silva'nın iki oyuncuyla yola devam etme kararı aldığı ifade edildi. Onyekuru da veto yiyen isimler arasında yer aldı.

  1. 2.6.2019
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