Deniz için teklif gelmedi
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç için şu ana kadar hiçbir kulüpten teklif almadıklarını ancak menajerler aracılığıyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç için şu ana kadar hiçbir kulüpten teklif almadıklarını ancak menajerler aracılığıyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi. Erol Bedir, "Deniz'in sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk çıkış maddesi var. Bu kulüp, Deniz'i ikna ederse alabilir" diye konuştu.
Kayserispor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Deniz Türüç, Süper Lig'de bu sezon 26 lig maçında forma giydi ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
Deniz için teklif gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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