Deniz için teklif gelmedi – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Deniz için teklif gelmedi

Deniz için teklif gelmedi

Başkanı , için şu ana kadar hiçbir kulüpten teklif almadıklarını ancak menajerler aracılığıyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi.

Başkanı , için şu ana kadar hiçbir kulüpten teklif almadıklarını ancak menajerler aracılığıyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi. Erol Bedir, "Deniz'in sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk çıkış maddesi var. Bu kulüp, Deniz'i ikna ederse alabilir" diye konuştu.

Kayserispor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Deniz Türüç, 'de bu sezon 26 lig maçında forma giydi ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

  1. 2.6.2019
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