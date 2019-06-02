Deniz için teklif gelmedi

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç için şu ana kadar hiçbir kulüpten teklif almadıklarını ancak menajerler aracılığıyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi. Erol Bedir, "Deniz'in sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk çıkış maddesi var. Bu kulüp, Deniz'i ikna ederse alabilir" diye konuştu.



Kayserispor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Deniz Türüç, Süper Lig'de bu sezon 26 lig maçında forma giydi ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.